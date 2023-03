Attenta Fiorentina: in altitudine le prestazioni rischiano di calare

Non a caso Italiano, d’accordo con la società, ha deciso di anticipare di 24 ore il trasferimento rispetto al programma classico che, per i viola, in occasione delle trasferte europee prevede l’arrivo a destinazione soltanto alla vigilia. Stavolta no. Troppo importante, per il mister, poter preparare la partita con calma. Senza rischiare ritardi e dando così modo ai suoi giocatori di aver qualche ora in più (ed un allenamento) per abituarsi a clima e altitudine. Sivas infatti si trova a quasi 1.300 metri sul livello del mare (1.285 per l’esattezza) e, per il fisico, sostenere sforzi in contesti del genere è diverso. Vero è che secondo gli esperti il calo significativo di performance si ha quando ci si avvicina e si superano i 2.000 metri di quota (si parla di un 10% in meno di capacità di consumo d’ossigeno) ma, per chi non è abituato, la differenza si farà comunque sentire.