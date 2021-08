Attacco, ancora mancano un esterno e un vice Vlahovic (ma solo in un caso)

Il punto mercato di Gazzetta: "Sistemati regista e terzino destro, mancherebbero ancora un esterno offensivo ed un vice Vlahovic"

"Sistemati regista e terzino destro, mancherebbero ancora un esterno offensivo ed un vice Vlahovic, in caso di cessione di Kokorin. Per quanto riguarda l’attaccante esterno la Fiorentina continua a cullare il sogno Berardi. Senza dimenticare le piste che portano ad Orsolini e Gonzalo Plata. Per la punta l’ultima idea porta a Borja Mayoral della Roma, con il ragazzo che spingerebbe per Firenze attratto dal gioco di Italiano".