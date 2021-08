Di Marzio su Orsolini: Torino avanti, ma la Fiorentina fa sul serio

Berardi resterà un sogno? La Fiorentina riprova ad accelerare per Orsolini, ma il Torino resta avanti nella trattativa

Oltre a Odriozola, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio rilancia l'interesse viola per Riccardo Orsolini. Il Torino è avanti per l'attaccante esterno del Bologna, ma anche la Fiorentina fa sul serio e nelle prossime ore potrebbe formulare un'offerta ufficiale. Il sogno viola resta Berardi, ma il ritorno di fiamma per il n° 7 rossoblu implica un rallentamento nella caccia al capitano del Sassuolo.