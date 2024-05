Attaccanti: è finita la macumba? E Nzola può sfruttare l’effetto entusiasmo

La Fiorentina riceve segnali confortanti dai centravanti in vista di un finale di stagione che può regalare soddisfazioni europee. La semifinale di andata di Conference è stata infatti all’insegna di Andrea Belotti e Mbala Nzola, tornati al gol rispettivamente dall’11 febbraio (unica rete viola in campionato contro il Frosinone) e dal 7 marzo (proprio in Conference contro il Maccabi Haifa). L’angolano ha dimostrato di aver superato un momento di difficoltà personale, che lo ha lasciato fuori dall’elenco dei convocati per quattro partite consecutive, e di saper sfruttare al meglio i pochissimi minuti a disposizione. E già domani a Verona può sfruttare l’effetto entusiasmo da probabile titolare. Anche per Belotti il gol è stato una liberazione. L’ex Roma, da quando è arrivato alla Fiorentina, ha avuto sempre la fiducia dell’allenatore, caparbio nel volerlo utilizzare al di là dei numeri, che ha visto finire quella che lo stesso Italiano ha definito una “macumba”. Lo riporta Tuttosport.