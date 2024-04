Attaccanti cercasi: i due mesi di nulla che preoccupano la Fiorentina

La Fiorentina ha bisogno dell'attacco. Era stato Beltran allora nella trasferta di Empoli ad illuderla con il diagonale del vantaggio alla mezzora, vanificato dal rigore di Niang dopo una decina di minuti della ripresa. Stop. Da quel momento nessun altro calciatore del reparto offensivo, dallo stesso ex River Plate al connazionale Nico Gonzalez, da Belotti a Nzola, da Ikoné a Kouame passando per Sottil, è più riuscito a mettere la firma su un gol ed è proprio quello che ha frenato la Fiorentina in campionato: Kayode e Bonaventura i marcatori nel 2-1 alla Lazio, poi lo 0-0 a Torino contro i granata di Juric, quindi Ranieri e Mandragora hanno portato avanti due volte la Fiorentina con la Roma prima del pari definitivo di Llorente, mentre di Duncan è stato il momentaneo 1-1 col Milan, e infine la sconfitta per 1-0 di domenica sera in casa della Juventus. Cinque gare post Empoli, cinque gol fatti ma nessuno degli attaccanti, cinque punti conquistati. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.