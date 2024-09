Attaccante o seconda punta? Il limbo scomodissimo di Lucas Beltran

Lucas Beltran è uno dei temi principali in casa Fiorentina, soprattutto da quando Raffaele Palladino non sembra considerarlo elemento centrale della sua squadra. E gli 0 minuti contro l'Atalanta sembrano non lasciare dubbi.

Molti lo vedono come attaccante, altri come seconda punta o trequartista ma la verità è che l'argentino ancora non sembra aver trovato la sua collocazione in campo. In questo modo rischia di arenarsi in un limbo davvero scomodo per lui, ma anche per la Fiorentina stessa che non vuole perdere un investimento pari a 18 milioni di euro.