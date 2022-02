Atalanta-Fiorentina, tre titolari sicuri…per squalifica. In mezzo torna Maleh

Il punto sulla probabile formazione viola

Tra i pali conferma di Terracciano, vista la squalifica di Dragowski. Lo stop per il prossimo turno di campionato spinge Torreira e Bonaventura verso una maglia da titolari a Bergamo. In difesa Odriozola e Martinez Quarta sono pronti a tornare dal primo minuto, lo stesso vale per Maleh in mediana. In attacco Ikonè e Gonzalez favoriti sugli esterni, con Piatek che potrebbe sorpassare Cabral al centro.