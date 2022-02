Atalanta come Napoli, viola in cerca di riscatto. Sarà una gara spartiacque

La Fiorentina cerca una svolta a Bergamo: la Coppa Italia per riscattare la brutta sconfitta di sabato

Dopo lo schiaffo subito contro la Lazio, la Fiorentina cerca (di nuovo) una grande reazione. Era accaduto nella trasferta di Napoli in Coppa Italia e i viola ci proveranno nuovamente a Bergamo, dove la squadra ha un appuntamento con il destino. Come scrive La Nazione, la sfida di stasera potrebbe rilanciare le quotazioni viola in chiave coppa, ma anche e soprattutto restituire quelle certezze messe alla prova dopo il rovescio imprevisto contro la squadra di Sarri.

Vincenzo Italiano ha fatto capire che la Fiorentina non è in sofferenza, ma ci sono tutte le qualità per ripartire e dimostrare che il buono fatto finora non è stato solo frutto di un singolo - Vlahovic - ma di un gruppo compatto che deve ritrovare equilibri e geometrie. Contro l'Atalanta non si devia dal 4-3-3, e si ripartirà da due elementi determinanti come Torreira e Bonaventura che non ci saranno per squalifica a La Spezia. L'uruguaiano in particolare deve farsi perdonare il nervosismo e la prova sottotono contro la Lazio culminata con l'espulsione.