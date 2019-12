Astori, Pradè, Montella, Veretout e non solo: che viavai sull’A1 tra Fiorentina e Roma

La Gazzetta dello Sport si concentra sul viavai sull’A1 tra Fiorentina e Roma. L’indimenticato Davide Astori ha giocato con entrambe le maglie. Veretout a Firenze ha dato una svolta decisiva alla sua carriera, lo stesso si può dire di Kalinic (che potrebbe tornare in viola). Daniele Pradè è stato l’ultimo Ds della Roma ad aver vinto un trofeo, così come Montella. Aquilani allena l’Under 18 della Fiorentina. E poi come dimenticare Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo. Non solo: a Firenze vivono il medico Luca Pengue e Riccardo Nasuti, quest’ultimo a capo dell’area digital viola, ha ricoperto in passato il ruolo di responsabile del mondo web e social alla Roma.