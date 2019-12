Kalinic: la Fiorentina vuole rilevare il prestito dall’Atletico Madrid. C’è l’ok di Simeone

Per rinforzare l’attacco a gennaio la Fiorentina sta pensando anche al clamoroso ritorno di Nikola Kalinic, in prestito alla Roma dall’Atletico Madrid. Come scrive il Corriere dello Sport c’è un cauto ottimismo perché il club viola ha manifestato l’intenzione di rilevare il prestito dalla società spagnola. Non risulta che Simeone abbia qualcosa in contrario. Kalinic, dunque, potrebbe tornare in viola.