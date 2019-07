Astori, il pm convoca i tre indagati: oggi gli interrogatori per il «falso» strain

Come scrive La Nazione, L’inchiesta bis per la morte di Davide Astori vive la sua giornata clou. Oggi i tre indagati – l’ex direttore della Medicina Sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, la dottoressa Loira Toncelli, indagati per falso in atto pubblico, e il successore di Galanti, Pietro Amedeo Modesti, iscritto per un’ipotesi di distruzione di atti – sono convocati dal pm Antonino Nastasi per chiarire le rispettive posizioni riguardo lo “strain” a cui sarebbe stato sottoposto l’ex capitano viola nella visita del 10 luglio 2017. Tanta attesa però potrebbe essere delusa perché gli indagati potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere, anche se non è scontato. [IL CASO]