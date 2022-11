Assalto viola a Marassi: la terza trasferta di fila non spaventa i tifosi

Non manca nemmeno a Marassi il sostegno dei tifosi viola: la terza trasferta nell'arco di una settimana, dopo due vittorie, vedrà circa 600 tifosi della Fiorentina nel settore ospiti dello stadio della Sampdoria. Tutti pronti a trascinare i giocatori verso una vittoria che sarebbe molto importante per la classifica, per il morale e per quella continuità tanto desiderata.