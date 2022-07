Assalto del Torino a Praet. Fiorentina più defilata

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Dennis Praet in ottica Fiorentina. Il belga, però, piace anche al Torino. Il ds Vagnati sta portando avanti la trattativa, ma non alle condizioni fatte trapelare da Oltremanica. Il Leicester - scrive Tuttosport - aveva speso più di 20 milioni per Praet, quando lo aveva acquistato dalla Sampdoria nel 2019. Oggi lo valuta una dozzina di milioni, pur trattabili. L’ostacolo più evidente in questa fase, in ogni caso, non è in sé e per sé il prezzo, ma la modalità di trasferimento. La società inglese si è detta sì disposta a cedere il trequartista, però a titolo definitivo, anche se con pagamenti spalmati nell’arco di 3 o 4 anni. Il Torino, invece, finora ha lavorato su un rinnovo del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di diversi parametri. E uno spartiacque chiave è la qualificazione a una Coppa europea. In aggiunta tra i paletti che possono portare all’acquisto di Praet tra un anno, il conseguimento di almeno una ventina di presenze da titolare. Condizioni che tutelerebbero il Torino, a fronte di un possibile acquisto postdatato a cifre vicine ai 10 milioni. Gli inglesi si stanno mostrando irremovibili: acquisto a titolo definitivo o niente. Non prima della prossima settimana il Torino proverà a riaprire la trattativa. La speranza è che col tempo, in assenza di offerte migliori per il belga (da qualche giorno - conclude Tuttosport - la Fiorentina si è defilata, per esempio), il Leicester possa ammorbidirsi.