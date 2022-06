Aspettano tutti Barone: Italiano lo incontra mercoledì, da lì si snoda il resto

Mancano ormai pochi giorni all'importantissimo incontro

C'è grande attesa per l'incontro di mercoledì fra Joe Barone, che sarà rientrato dall'America in possesso di una linea aziendale concordata con il presidente Commisso, e Vincenzo Italiano. Spendere bene più che spendere tanto, è emerso dalle parole in conferenza del numero uno viola, le cui ambizioni dovranno coincidere con quelle del tecnico per favorire un accordo. Cinque titolari, però, dovranno arrivare, più altre tre riserve, e allora spendere più di 60 milioni per Ikoné, Cabral, Gonzalez e Kokorin, 10 reti in 4, oppure dare 4 milioni di commissioni per Pulgar e Callejon diventa difficilmente sostenibile. Tutti sono in attesa di poter valutare, dopo questo incontro, la propria posizione personale e professionale. Sono le motivazioni, più che i soldi, che devono essere ben chiare, chiude La Nazione.