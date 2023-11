Arthur torna a San Siro, nello stadio che poteva essere il suo

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Arthur. Gli anni al Barcellona, alla Juventus e al Liverpool sono dei biglietti da visita impossibili da trascurare, anche se le referenze non sono sempre positive. In Spagna era al top, mentre con la Juventus non è riuscito ad emergere e a Liverpool sono stati gli infortuni a bloccarlo. A Firenze invece tutto è tornato a girare per il verso giusto. Puntuale, intelligente, efficace nella manovra, anche senza rubare l’occhio. A San Siro è pronto a essere il fulcro del gioco e a respirare i grandi livelli a cui è stato abituato in carriera. In uno stadio che poteva perfino diventare il “suo” se si fossero verificate alcune indiscrezioni di mercato che lo accostavano pure ai rossoneri. Invece è stata la Fiorentina a cogliere l’occasione, a rilanciarlo. Per quanto tempo? Tutto può ancora accadere, ma è chiaro che a giugno sarà necessario sedersi nuovamente intorno a un tavolo.