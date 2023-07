“Arthur the play” pronto al debutto. Il brasiliano ha scelto il numero di maglia

L'ex Juve e Liverpool, così soprannominato dal d.g. viola Joe Barone, potrebbe scendere in campo da titolare già oggi nell'amichevole contro il Catanzaro: la sua condizione fisica è buona e confortante

Come leggiamo nelle pagine del Corriere dello Sport, l'ultimo arrivato in casa viola, ossia Arthur Melo, è pronto a scendere in campo già oggi, nel test amichevole contro il Catanzaro (ore 18:45 al Viola Park). La sua condizione fisica è già a buonissimi livelli e la forma dell'ex Juve ha sorpreso un po' tutti, considerando anche la quasi inattività dell'ultimo anno. Il brasiliano ha scelto anche il numero di maglia: sarà l'8, lasciato libero da Riccardo Saponara. Nella sua stagione migliore al Barcellona, Arthur indossava proprio quel numero...