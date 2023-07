Arthur regista? Si può! Italiano osserva la qualità di Parisi

Il Corriere dello Sport si sofferma su quelle poche note positive della gara di ieri tra Fiorentina e Stella Rossa. Non poteva, e non doveva, essere uguale la ripresa: non lo è stata. Calo della Stella Rossa, meglio la Fiorentina, i tanti cambi, tutto ha ricondotto la partita su binari più consoni. Italiano allora si è portato via da Belgrado i 45’ disputati da Arthur (accanto a Mandragora) con il brasiliano che ha confermato di “vedersi” e “sentirsi” regista. L’ex Juventus non ha toccato tanti palloni, ma i movimenti ci sono stati e con essi la ricerca dei meccanismi. Italiano si è poi portato via gli sprazzi di dinamismo dell’altro nuovo acquisto Parisi (schierato al posto di Biraghi a sinistra in difesa) che ha subito dimostrato di avere gamba, corsa e qualità: l’incursore giusto per dare profondità al gioco. Tutti spunti, insieme alla vivacità di Kouame, con vera occasione-gol fallita nel finale da Cabral, su cui rifletterà il tecnico siciliano nei tre giorni di riposo concessi al gruppo.