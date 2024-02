Arthur punta il Frosinone: i compagni cercano il loro punto di riferimento

Preciso, puntuale, ispirato il giusto anche se non “troppo”, comunque riferimento per i compagni, risparmiato da tutti i guai fisici che l’anno scorso gli avevano fatto saltare la stagione praticamente a piè pari, e così il brasiliano ha messo insieme trenta partite (sulle trentatré complessive finora dalla Fiorentina) con 1.902 minuti disputati (obbligata la gestione con molte sostituzioni). Ha stretto i denti fino a tutto il 2023, ma con l’inizio del nuovo anno non è bastato più e, dopo alcune prestazioni non in linea con quelle precedenti, lo stop: a Lecce non c’era per un risentimento ai flessori della coscia e la sua assenza ha pesato così come nelle occasioni precedenti - sempre del 2024 - in cui l’ex Juventus era stato in campo solo per una porzione di gara (un tempo ad esempio contro Udinese e Inter, poco di più contro il Sassuolo, eccezione i novanta minuti in Supercoppa a Riyad). Oggi il gruppo viola torna ad allenarsi e uno degli obiettivi principali di Italiano è recuperare Arthur per il Frosinone.