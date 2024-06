Arthur prova a convincere Thiago Motta. Da esubero vuole diventare la sorpresa

La Gazzetta Dello Sport parla del futuro di Arthur alla Juventus. Il brasiliano ormai era fuori dai progetti di Allegri, e con il suo calcio non era possibile una convivenza. ma con l'arrivo di Thiago Motta l'ex Gremio potrebbe rilanciarsi, dopo una buona stagione a Firenze. Dal punto di vista economico il suo ingaggio è presante, così come l'ammortamento degli 80 milioni spesi per lui. La Juve vorrebbe cederlo a 20 milioni. Ma se rimanesse in ritiro proverebbe a convincere Thiago Motta, e magari potrebbe diventare una risorsa per la Juventus, non sarebbe certo la prima volta.