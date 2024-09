Arthur poteva tornare alla Fiorentina. Adesso futuro in brasile per lui

L'estate di Arthur è stata movimentata dal calciomercato, con trattative che lo hanno visto accostato a diversi club, tra cui Como, Leicester, Fiorentina, Napoli, squadre turche e offerte dall'Arabia Saudita. L'opzione più concreta è stata con il Napoli, con trattative avanzate negli ultimi giorni di mercato. Tuttavia, l'accordo non è stato raggiunto per questioni legate all'ingaggio, e la Juventus ha inserito Arthur nelle liste per la Champions e la Serie A.

Con i nuovi acquisti a centrocampo della Juventus come Douglas Luiz, Khephren Thuram e Teun Koopmeiners, lo spazio per Arthur si è ridotto, e si prospetta una possibile uscita dal club, forse un ritorno in Brasile. Il Gremio, suo ex club, così come altre squadre brasiliane di spicco come Flamengo, Palmeiras e Corinthians, sono interessate a prenderlo in prestito coprendo solo il suo stipendio di circa 5 milioni all'anno.