Arthur non va in ritiro con la Juventus: “acciaccato”, per lui spunta l’Everton

Arthur Melo non seguirà la Juventus nella settimana di ritiro in Germania. Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano, in prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, rimane a Torino ufficialmente per via di un acciacco, ma è chiaro che con gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram e il rinnovo di Miretti lo spazio per lui è ridotto al lumicino.