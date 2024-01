Arthur non sta bene è deve essere gestito: spazio a Maxime Lopez

Parisi o Brekalo? Quello per la maglia da titolare sulla fascia sinistra però non è l’unico ballottaggio aperto. L’altro, e non è una buona notizia, riguarda Arthur e Maxime Lopez. Il brasiliano non sta benissimo e non a caso nelle ultime partite ha giocato molto meno del solito: fuori dopo 52’ a Reggio Emilia, addirittura in panchina col Bologna. Segno evidente di come in questo periodo vada gestito con grandissima attenzione e di conseguenza non ci sarebbe da stupirsi se venisse ancora una volta inserito soltanto a gara in corso. Una decisione che Italiano prenderà soltanto stamani, anche dopo aver parlato col giocatore. Il fatto che giovedì ci sia la semifinale di Supercoppa col Napoli però, consiglia massima cautela. E poi la difesa, con Kayode di nuovo costretto agli straordinari ma che se non altro potrà contare sul possibile cambio di Faraoni. Appena arrivato, ma subito tra i convocati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.