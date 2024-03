Arthur, Martinez Quarta e Belotti: così Italiano prepara la sfida con la Roma

La Fiorentina ha strappato un trionfo prezioso a Budapest, su un campo dispendioso, rimontando tre volte il Maccabi Haifa e trovando il vantaggio proprio allo scadere. In vista della gara di campionato contro la Roma, Vincenzo Italiano ripartirà presumibilmente da Andrea Belotti che ieri sera ha fatto spazio a M'Bala Nzola per la maggior parte della sfida, ma che all'Artemio Franchi coi giallorossi vorrà esserci per provare a battere il suo passato. Si rivedrà anche Martinez Quarta, il cui recupero procede spedito. L'argentino ha già ricominciato a lavorare insieme ai suoi compagni ed è rimasto a Firenze per ultimare la preparazione. Altro recupero su cui il tecnico ripone la propria fiducia per domenica è quello di Arthur che, dopo il trauma contusivo-distorsivo accusato a Torino, ha ripreso ad allenarsi con la squadra nel giorno della rifinitura non riuscendo però a guadagnarsi in tempo la convocazione. Al pari di Martinez Quarta, come precisato dal club in un report, il brasiliano è rimasto in Toscana per completare il percorso riabilitativo stabilito. Lo riporta il Corriere dello Sport.