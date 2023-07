Arthur il prescelto per la mediana, con l’aiuto della Juventus

Non è molta la strada che separa Arthur Melo dal vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, la trattativa tra i viola e la Juventus, dopo l’accelerata nel corso delle ultime ore, è arrivata a un punto di svolta, culminato in un contatto diretto tra il centrocampista e Vincenzo Italiano, la figura che in questi giorni ha spinto più di ogni altra per portare a termine un affare che solo poche ore fa si prefigurava complicatissimo. I contatti tra le parti per provare ad arrivare in tempi rapidi a una fumata bianca sono proseguiti anche ieri, con l'entourage del giocatore (su tutti Federico Pastorello) che ha avuto un ruolo chiave all'interno di un'operazione dove, nonostante le buone premesse, continuano ad esserci un paio di criticità da limare: prima di tutto la formula con la quale Arthur si dovrebbe trasferire a Firenze, e poi anche lo stipendio faraonico del classe '96, per il quale sarà essenziale il contributo dei bianconeri, che potrebbero accollarsi la metà dei circa 5 milioni di euro netti percepiti in questi anni. Nonostante il giorno festivo, i dialoghi andranno avanti anche oggi visto che il sogno della Fiorentina è quello di inaugurare il Viola Park alla presenza dei tifosi, non solo con Parisi già in campo ma anche con il primo bagno di folla per Arthur, che nel frattempo ha già fatto pervenire tutto il suo gradimento circa la prospettiva di trasferirsi in maglia viola.