Arthur è rinato. Fondamentale l’opera di convincimento di Italiano

"La nuova vita di Arthur Melo, alla ricerca di una nuova e definitiva maturità in fuga da Torino per ritrovare la felicità. Talento raffinato, destro abituato a dettare tempi, ritmi, geometrie. Dalle giovanili del Gremio alla ribalta mondiale: 40 milioni di euro, il passaggio al Barcellona in cerca di sé stesso e alle prese con l’ultimo atto di Messi in blaugrana che dirà di lui: «Il calciatore più simile a Xavi che abbia visto » . Poi il trasferimento alla Juventus per 80 milioni e una collocazione tattica assai complicata sotto la guida di Massimiliano Allegri. Una parentesi anonima al Liverpool per poi riflettere e scegliere cosa fare del proprio futuro. D’altronde, a 27 anni, si è ancora in una via di mezzo per un calciatore professionista. Gli inizi e il percorso più faticoso, per certi versi, è alle spalle. Si spalanca davanti una fase, quella della maturità, che chiama anche a nuove responsabilità.