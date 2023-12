Arthur è il vero ago della bilancia: la scommessa vinta di Italiano

Qualità e tanta sostanza in una zona nevralgica del gioco viola. È bastata una telefonata - scrive Repubblica Firenze - e Arthur Melo ha detto sì. Quattro mesi dopo, la Fiorentina vola in campionato, sogna in grande, ha centrato il primo posto nel girone di Conference League, è avanti in Coppa Italia e tra meno di un mese si giocherà la Supercoppa a Riyadh. A dettare tempi e geometrie c’è sempre Arthur : il brasiliano non ha saltato una gara di campionato e la sua crescita, in termini di prestazioni e brillantezza, è sempre più evidente. La sensazione è che a Firenze, tra continuità e rinnovata fiducia, Arthur si sia ritrovato. È tornato centrale nel gioco, in uno schieramento disegnato su misura da Italiano dove il brasiliano non ha sostituti con le sue stesse caratteristiche.

Numeri vicini alla perfezione

Sta tornando ai suoi livelli più alti e alcuni numeri spiegano anche perché sia impossibile rinunciare alle sue qualità in questo momento. L’ultima gara col Monza ha segnato il 95% nel rapporto tra passaggi effettuati e riusciti. È uscito soltanto nel finale, stremato. Arthur spicca come giocatore che ha compiuto più passaggi in assoluto nella Fiorentina: ben 874. Segno che il gioco passa sempre da lui. È anche il calciatore viola che ha la percentuale più alta di passaggi completati con successo: 93% in campionato, 95% in Conference League. Pochissimi errori, insomma, in fase di palleggio. Inoltre spicca sempre più la sua abilità in fase offensiva: non calcia, non segna ma ha già realizzato 24 passaggi chiave per i propri compagni. Il secondo miglior viola dietro soltanto a Bonaventura (25). Presto per parlare del futuro: la Juventus paga i 6 milioni di ingaggio per il prestito e ne chiede 20 per il diritto di riscatto. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore.