Arthur dirige, Parisi spinge, Cabral fatica. Promossi e bocciati della Sela Cup

Dopo l'impegno contro il Nizza, la Fiorentina è pronta a tornare a Firenze. Repubblica Firenze in edicola stamani, traccia un piccolo bilancio delle due sfide giocate a Newscastle individuando chi si è distinto in positivo e chi, invece, ha fatto più fatica. "Tra i migliori, in assoluto, Arthur Melo. Il brasiliano è già a suo agio negli schemi viola: nei movimenti, abbassandosi e alzandosi cercando anche di scambiarsi con gli altri interpreti del centrocampo, e nelle indicazioni tattiche. I lanci in profondità, la gestione del possesso con la ricerca dell’ampiezza, il baricentro basso e uno stato di forma che, al netto delle pochissime presenze la scorsa stagione, è di tutto rispetto. Italiano ha individuato in Arthur il fulcro non soltanto del centrocampo ma del ritmo viola". Bene anche Parisi, cha ha mostrato di avere una buona gamba, oltre ad un interpretazione del ruolo leggermente diversa da Biraghi.