Arthur-De Roon: fosforo contro muscoli, che sfida al Franchi!

Se i duelli più appariscenti li avremo in difesa ed in attacco, come sottolinea La Nazione, è anche vero che le partite si vincono a centrocampo. E per la Fiorentina è un concetto ancora più decisivo perché le chiavi della squadra le hanno in mano Arthur e Bonaventura. Succede un po’ in tutte le compagini che giocano col regista. La Fiorentina è tornata all'antico. Arthur ha dimostrato di poter far bene, ma ha bisogno di non essere usurato fisicamente. Per questo è arrivato Maxime Lopez che potrà dargli il cambio (oltre che giocare insieme al brasiliano). La sfida contro l’Atalanta è anche racchiusa nel duello Arthur-De Roon. Fosforo e geometria contro il dinamismo e l’ottima fase difensiva del mediano olandese della Dea. Ma come spesso accade - Gasperini sarà solo uno dei tanti - Arthur avrà sulle sue tracce uno dei due trequartisti avversari. Facile intuire che possa essere Koopmeiners a dargli fastidio in costruzione, così come Bonaventura sarà chiamato a fare altrettanto su Ederson. Si sfidano due reparti pieni di qualità, la Fiorentina proverà ad essere in superiorità numerica abbassando al bisogno Jack, ma i tempi e le giocate saranno farina del sacco di Arthur, che si è allenato due settimane al Viola Park e non sarà quello usurato e stanco che abbiamo visto nell’ultima uscita contro l’Inter prima della sosta.