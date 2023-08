Arthur, Bonaventura, Mandragora: è il centrocampo delle meraviglie

"Il motore della Fiorentina è sempre lì, nel mezzo. E se alla prima uscita in campionato la squadra ha girato alla perfezione, schiacciando il Genoa e chiudendo di fatto la gara già nel primo tempo, lo deve soprattutto a chi ha dato la spinta per manovrare, ragionare, alzare o abbassare il baricentro. Date la palla ad Arthur e lui saprà cosa fare: 91 palle giocate, 10,84 km percorsi, 91% di accuratezza nella precisione dei passaggi. In una sola parola: imprescindibile. Per il gioco di Vincenzo Italiano, che l’ha fortemente voluto, e per la Fiorentina che tramite la sua dirigenza ha ascoltato il tecnico e l’ha accontentato trattando con la Juventus e portando in viola un talento che in bianconero si stava perdendo e che fin dalle prime uscite fiorentine, anche in amichevole, ha dato la sensazione di essere già a posto dal punto di vista fisico e pienamente coinvolto nel sistema di gioco di Italiano.