Arrivederci Rocco, oggi il patron torna in America (un po’ amareggiato)

Il patron viola Rocco Commisso ripartirà oggi per gli States, un po' amareggiato per le ultime sconfitte e per il mancato rinvio con la Juve

Fiorentina-Juventus è stata l'ultima partita vista con i propri occhi da Rocco Commisso, che oggi ripartirà per gli States. Una permanenza lunga del presidente viola in Italia, anche segnata dalle polemiche sulla sfida e anche dalle sconfitte recenti. Soprattutto negli ultimi giorni, infatti, con l'emergenza maltempo che ha toccato la Toscana, all'amarezza per i risultati si è aggiunta anche quella per il fattore umanitario.