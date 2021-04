Arrivano Muriel e Zapata, la coppia d’attacco più in forma della Serie A

Alle porte la complicata sfida in programma al “Franchi” contro l’Atalanta, la difesa della Fiorentina dovrà dare il massimo per reggere l’urto contro uno dei reparti offensivi più temibili d’Europa. Pezzella & company chiamati ad una prestazione superlativa senza margine d’errore. Come riportato da il Corriere Fiorentino, l’Atalanta di Gasperini è una macchina da gol che quasi mai si inceppa. Grandi meriti vanno alla coppia Zapata-Muriel, i due colombiani hanno segnato rispettivamente 15 e 22 gol in stagione. Storia più o meno recente è il mancato riscatto (13 milioni la cifra) da parte della Fiorentina di Luis Muriel. Una ferita ancora aperta per i tifosi. Da quando è finito a Bergamo sono ben 41 le reti messe a segno, alle quali vanno aggiunti 10 assist. Una vera e propria esplosione grazie alle cure di Gasperini, ai Viola avrebbe fatto comodo una spalla del genere da affiancare a Vlahovic. Una sliding door destinata a rimanere tale.

