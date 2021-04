Cluster Italia, sospiro di sollievo ACF. Negativi tutti i tamponi effettuati

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina. Dopo la notizia delle ultime ore, che vedeva Pessina aggiungersi ai positivi emersi dal focolaio Italia, c’era molta attesa per i tamponi dei viola. In particolare di Castrovilli e Biraghi, presenti in nazionale nonostante gli zero minuti giocati. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, i tamponi effettuati sull’intero gruppo squadra Fiorentina sono risultati ancora una volta tutti negativi.

Dal centro sportivo: Iachini recupera una pedina per l’Atalanta