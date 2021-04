Dal centro sportivo: Iachini recupera una pedina per l’Atalanta

La Fiorentina prosegue la preparazione in vista della gara di domenica contro l’Atalanta. Secondo quanto appreso da Radio Bruno l’allenamento odierno è iniziato alle ore 10:30 ed è tornato a disposizione Malcuit, mentre saranno ancora indisponibili Igor e Kokorin per il match di domenica. Iachini è arrivato per primo si Campini, seguito da Ribery e Caceres. La squadra tornerà in campo domattina per poi passare ad allenamenti pomeridiani venerdì e sabato, con la gara contro l’Atalanta invece prevista per domenica sera.

