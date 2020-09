Ecco i fondi per la tramvia: arriverà anche al Franchi

Altri 250 milioni di euro per finanziare la tramvia, quella che da piazza della Libertà raggiungerà Rovezzano passando per Campo di Marte e lo stadio Franchi. Palazzo Vecchio chiude la campagna elettorale per le Regionali piazzando un fuoco di fila di notizie positive sul fronte delle infrastrutture e della mobilità.

Ad annunciarle ieri, insieme al sindaco Dario Nardella, c’era la ministra ai trasporti Paola De Micheli pronta ad elencare novità più che mai preziose nella giornata che ha chiuso la grande corsa. Per il sindaco una giornata «memorabile». “Credo – ha spiegato – che nell’arco del mio mandato potremo di fatto completare la linea di Bagno a Ripoli, realizzare la variante centro storico piazza Libertà – piazza San Marco, finire la linea Lotto 1 Leopolda-Piagge e cominciare a realizzare le linee dello Stadio e di Campi Bisenzio avendo finanziato tutto. Il nostro obiettivo, entro l’anno prossimo, è finanziare tutto”. Tradotto in soldoni vuol dire un miliardo e 700 milioni di finanziamenti per le grandi opere nell’area metropolitana. Quasi inutile aggiungere che la notizia dei fondi in arrivo per la supertramvia dello stadio è arrivata in tempo reale alla Fiorentina.

L’articolo integrale nel quotidiano in edicola

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina