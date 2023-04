Arriva la Cremonese e il Franchi si colora di viola: biglietti low cost

Dopo la doppia sconfitta con Lech Poznan e Monza, per la Fiorentina e i suoi tifosi è già tempo di pensare a giovedì sera quando i viola, al Franchi, si giocheranno la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Un appuntamento con la storia, al quale nessuno vuole mancare. A ieri infatti, erano circa 20 mila i biglietti venduti e tutto lascia pensare (la vendita resterà aperta fino al giorno della gara) che Biraghi e compagni saranno accolti da uno stadio praticamente esaurito. Anche perché, come successo spesso nelle coppe in questa stagione, la società ha deciso di lasciare chiusa la Curva Ferrovia. Alla fine insomma, dovrebbero esserci poco meno di 30 mila tifosi. Tra l’altro, per spingere la vendita, il club ha deciso di fissare in soli 5 euro il prezzo per la curva Fiesole per gli Under 14 mentre il prezzo intero è di 17 euro. L’obiettivo è spingere i viola verso Roma. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino.