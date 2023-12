Arriva il Torino, ultima fatica dell’anno. Rocco-Cairo: amici mai

"Nuova sfida all’orizzonte. Nuovo confronto fra due proprietà che non si stanno simpatiche, per usare un eufemismo. Al di là degli strascichi giudiziari, Fiorentina-Torino è l’occasione per un nuovo duello - stavolta in campo - tra Rocco Commisso e Urbano Cairo. Lo scorso anno la Fiorentina si prese tutto: ottavo posto in campionato e passaggio del turno in Coppa Italia. Ai granata rimase la vittoria nella gara d’andata, pochi giorni prima del turno secco di coppa. A poco servì, perché il pari a Torino dello scorso maggio avvicinò i ragazzi di Italiano all’obiettivo stagionale in attesa della squalifica della Juventus dalle coppe europee. Come detto, al di là delle vicende giudiziarie, i duelli verbali sono spesso sfociati anche in aspetti più prettamente calcistici. In primis fuori dal rettangolo verde. Raramente, per non dire mai, le due società hanno avuto le stesse vedute su tematiche dibattute nelle assemblee di Lega".