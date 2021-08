Arriva il Cosenza: è il primo dentro o fuori della stagione

Alle 21 la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Cosenza

"Sono attesi 9mila potenziali spettatori. Quella di stasera contro il Cosenza (ore 21, diretta tv su Italia 1) sarà il primo dentro o fuori della stagione. In palio il prosieguo in una competizione che si accende in maniera progressiva e direttamente proporzionale all’avanzata delle contendenti. Di fronte alla Fiorentina di Italiano ci sarà il Cosenza, riammesso in B pochi giorni fa dopo che il Tar ha definitivamente respinto il ricorso del Chievo per un posto nella serie cadetta. Sarà il primo vero test per i viola, in vista dell’esordio in campionato di domenica 22 contro la Roma, all’Olimpico".