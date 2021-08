Fiorentina-Cosenza, la probabile formazione viola

Venuti in vantaggio su Lirola, Pulgar in cabina di regia. Davanti il dubbio è Nico Gonzalez, probabile panchina per Sottil

Non ha dato troppi indizi di formazione Vincenzo Italiano in vista della gara di domani di Coppa Italia con il Cosenza, debutto ufficiale della sua Fiorentina. In dubbio ad esempio c'è la presenza di Nico Gonzalez dal 1', l'argentino è apparso già in palla nell'amichevole col Montevarchi ma ha solo pochi giorni di allenamento nelle gambe. Idem per Castrovilli. Dall'altra parte ricordiamo che il Cosenza, appena ripescato in Serie B, si presenterà con una squadra ancora in costruzione e qualche Primavera in campo. Qui sotto il probabile 11 viola: