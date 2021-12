Arriva il Benevento: Vlahovic stacanovista, esordio stagionale per un Viola?

In arrivo una sorpresa?

La partita contro il Benevento sembra essere l'occasione perfetta per far tirare un po' il fiato a Dusan Vlahovic. Potrebbe, ma difficilmente lo sarà: Kokorin dal 1' non è una strada totalmente percorribile e Nico Gonzalez come falso 9 non convince appieno. Ecco perché il serbo scenderà dunque in campo di nuovo anche in Coppa Italia (giocò titolare anche col Cosenza). Tra le possibili scelte di formazione, una risalta più delle altre. Potrebbe, infatti, essere la serata dell'esordio stagionale di Antonio Rosati, unico calciatore Viola con uno '0' alla casella relativa ai minuti giocati. Italiano ci sta pensando, i prossimi due allenamenti saranno decisivi. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. [LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 2° TURNO DI COPPA ITALIA]