Arriva il Basaksehir: servirà l’impresa, la Fiorentina ha il dovere di provarci

"Servirà un’impresa, oltre alla vittoria. La Fiorentina ha il dovere di provarci, di battere l’Istanbul Basaksehir con tanti gol e provare così a conquistare la vetta del girone di Conference League per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi della competizione. Senza passare dallo spareggio riservato alle seconde del girone, contro le terze che verranno giù dall’Europa League. Oggi, ore 18.45, serviranno tre gol di scarto, per ribaltare la sconfitta per tre a zero rimediata in Turchia, e così balzare in testa avanti anche negli scontri diretti. Non sarà facile, anzi. Servirà appunto la gara perfetta, all’attacco ma con equilibrio. La Fiorentina finora in Europa spesso si è divertita, eccezion fatta proprio per quella gara a Istanbul dove i viola, tra errori palesi (come quello in occasione del retropassaggio di Venuti a Gollini), ritmi bassi e poca lucidità, si sono giocati fin qui il primo posto.