Arriva il 2022 ed è subito tour de force: Fiorentina, 5 gare in 18 giorni

Il girone di ritorno inizia col botto: tanti match, e in mezzo per la Fiorentina c'è anche la Coppa Italia a Napoli

Con un Ikoné in più ma anche un calendario fitto di impegni. La Fiorentina che si ritrova oggi al Centro Sportivo inizierà subito a pensare al tour de force che attende Italiano nel mese di gennaio. Si parte alle 20.45 del giorno dell'Epifania e da lì in poi - scrive La Nazione - saranno cinque le partite da giocare in 18 giorni.