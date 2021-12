Attesa per i tamponi al CS: la Fiorentina club più scrupoloso di A

Prima della ripresa degli allenamenti, la Fiorentina procederà con i tamponi molecolari. E si spera che nessuno sia positivo

La Fiorentina riparte stamattina alle 10 e l'attesa in casa viola per l'esito dei tamponi è molto alta dopo i tanti casi di positività al Covid-19 emersi negli ultimi giorni in Italia. Come riporta La Nazione, il club viola sarà il più scrupoloso possibile nel testare le condizioni di salute dei propri tesserati. Fin dalla tarda mattinata i componenti del gruppo squadra svolgeranno un tampone molecolare a orari scaglionati, in modo che non ci siano contatti tra giocatori fin quando non arriveranno i risultati dei test.