Arriva Belotti ma Nzola non molla. Resta a Firenze e spera nel riscatto

L'arrivo di Belotti ha certamente cambiato le gerarchie dell'attacco viola. L'ex Torino è un profilo che potrà tornare sicuramente utile a Italiano. La Nazione oggi si concentra sulla figura di M'Bala Nzola. L'angolano nonostante l'acquisto del gallo resterà a Firenze. A meno che qualcuno non faccia una proposta a titolo definitivo, ipotesi poco percorribile. Il ragazzo sta bene nel gruppo, e non ha mai dato la sensazione di voler chiedere la cessione. ll suo rendimento è stato insufficiente, e la pressione su di lui si è sentita. Ma nelle ultime settimane si sono visti dei flebili segnali, e Italiano lo ha provato anche a destra, come extrema ratio per recuperarlo. Un eventuale passaggio alle due punte favorirebbe anche Beltran. Ma attenzione al finale di mercato