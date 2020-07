Arriva Amrabat: quei blitz “segreti” a Firenze e la trattativa di gennaio scorso per il suo acquisto

Sulle pagine sportive de La Nazione si parla del viola in pectore Sofyan Amrabat, domenica al Franchi da avversario con il Verona di Juric. Il giocatore è già stato a Firenze almeno 4 volte ed ha avuto la possibilità di visitarla in assoluta libertà. Scelta anche la casa che lo accoglierà da metà agosto. La richiesta dell’acquisto di Amarabat, a gennaio, arrivò direttamente da Commisso, stregato dalla prestazione del centrocampista marocchino in quel Verona-Fiorentina dello scorso 24 novembre.

Un desiderio pagato carissimo dalla Fiorentina, ma nonostante l’assenza di gol in questo campionato (in carriera ne ha segnati pochi, 7 in 192 partite) più un solo assist confezionato, Amrabat si è confermato uno dei nuovi arrivi più affidabili e positivi in questa stagione. Tanti gli occhi su di lui, è stata evidentemente molto convincente la Fiorentina a inserirsi in un affare che il Napoli credeva di aver quasi chiuso. Fu il giocatore a decidere e il Verona accettò di buon grado la scelta essendo fra l’altro migliore l’offerta viola rispetto a quella del Napoli.