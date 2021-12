Arrembaggio viola: Italiano prepara il fortino per lo sprint europeo

Tutti all'arrembaggio. Questo il grido di Italiano per preparare al meglio tre sfide fondamentali che si giocheranno sul campo del Franchi

Ci siamo, il momento della verità si avvicina. La Fiorentina alle 15.00 affronterà la Salernitana al Franchi per ottenere la continuità necessaria al sogno europeo. Italiano l'ha chiesta più volte e adesso sembra essere arrivato il momento per dimostrare che questa Fiorentina vuole essere qualcosa di più di una semplice comparsa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i Viola giocheranno tre gare al Franchi in una settimana. Salernitana oggi, la sfida di Coppa Italia contro il Benevento e il Sassuolo domenica prossima. Sfide decisive per testare la consistenza di questa Fiorentina, che dopo Sampdoria e Bologna va alla ricerca della sua terza vittoria consecutiva. Italiano quindi, prepara il fortino viola per l'arrembaggio della sua Fiorentina pronta a solcare acque europee.