Forbes elogia la Fiorentina d’Italiano: si sta costruendo qualcosa di speciale

La famosissima rivista americana esalta il lavoro del tecnico e la "rinascita viola"

"In sole sedici giornate, la Fiorentina è riuscita ad invertire completamente la rotta. Adesso le prospettive sono cambiate e il futuro sembra molto più luminoso rispetto alle ultime stagioni in cui la squadra viola ha lottato per la retrocessione. E quest’incredibile cambiamento risulta ancora più spettacolare se si considera che i viola hanno speso “solo” 29 milioni nel mercato estivo." Questo quanto troviamo scritto nell’edizione online della famosissima rivista americana Forbes che dedica un ampio spazio alla causa viola.

"E com’è possibile allora spiegare un tale cambiamento così improvviso?" La risposta è semplice, scrive il giornale, e sta in un nome e in un cognome: Vincenzo Italiano. Nell’articolo si legge, infatti, come la gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina viola nelle ultime stagioni abbiano trovato molte difficoltà ad imporsi. Con l’unico passaggio degno di nota che riguarda la scelta di Prandelli di lanciare Vlahovic, diventato ora “una macchina da gol inarrestabile”. Ed eccoci arrivati all’era di Vincenzo Italiano, per il quale Forbes spende elogi a non finire. Questo un piccolo estratto: "L’ex tecnico spezzino è riuscito a portare entusiasmo, energia, propensione al gioco d’attacco e intelligenza tattica, elementi assenti nelle precedenti gestioni. Tanto che il suo lavoro è da paragonare a quello di Gasperini ed Inzaghi". Insomma i segni della rinascita viola sono arrivati anche oltreoceano.