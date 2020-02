Area Mercafir: ecco il dato sulle spese aggiuntive che non convincono Commisso

Come riporta il Corriere della Sera, la Fiorentina è molto perplessa sul partecipare al bando per l’acquisto dell’area Mercafir che scade il 7 Aprile a cuasa di una serie di spese aggiuntive che farebbero più che raddoppiare la spesa complessiva:

9 milioni per le demolizioni e lo smaltimento,

per le demolizioni e lo smaltimento, 11,5 milioni per le opere di urbanizzazione

per le opere di urbanizzazione 2 milioni per l’imposta di registro

per l’imposta di registro 6 milioni per i contributi di costruzione

Tutto questo porterebbe ad un investimento complessivo molto importante senza avere l’effettiva certezza che lo stadio poi verrà veramente fatto. Ecco perché Commisso prende in considerazione l’area di Campi Bisenzio nella città metropolitana.