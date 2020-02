Stadio a Campi Bisenzio? Né fast, né economico

Rocco Commisso ha detto no allo stadio alla Mercafir. Per questo motivo non tramonta l’ipotesi Campi Bisenzio. Ma, come scrive La Nazione, anche in questo caso la strada rischia di essere né fast, né economica.

Ad oggi il Pit della Regione – nell’area considerata – consente “solo destinazione agricola o ambientale”, indicazione presente anche nel Regolamento Urbanistico di Campi Bisenzio che in quei terreni non consente nuove edificazioni visto che l’area è finalizzata al mantenimento e/o incremento della biodiversità. E’ vero, si possono fare delle varianti urbanistiche necessiterebbero di tempi non brevi, sia sul fronte comunale che su quello regionale. Ottimisticamente un paio d’anni. Oltretutto ancora il regolamento urbanistico all’articolo 102 prevede la totale inedificabilità lungo i corsi idrici. Sempre per questioni di ordine ambientale. Non basta: le varianti urbanistiche dovranno prima di tutto fare i conti con la legge regionale 65/2014 secondo la quale per costruire grandi strutture di vendita, è comunque necessaria una Conferenza di copianificazione che non potrà non tenere in considerazione il centro commerciale de I Gigli. Secondo punto: i costi. Uno stadio senza servizi di trasporto pubblico (né tramvia né stazione ferroviaria) necessita di almeno un parcheggio da 15mila posti (1 auto ogni 3 tifosi). Per ogni posto auto si calcolano in media 30 mq (serve anche lo spazio per le manovre di parcheggio) sempre che l’area sia senza alberi e tutta asfaltata. Fatti due conti quindi servirebbero 45 ettari di parcheggio, ma l’area di Campi è più o meno 18 ettari. Un posto auto in un parcheggio di superficie costa a da 3.000 a 5.000 euro, quindi 7.500 posti (la metà di quelli necessari) possono costare fino a 37,5 milioni di euro. Una cifra altissima.