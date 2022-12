Aquilani studia da tecnico “Pro” e ritrova un maestro in cattedra

Manca sempre meno ad Alberto Aquilani per ottenere il master Uefa Pro. Il patentino che garantirà all’ex centrocampista (dal 2020 sulla panchina dell’Under-19 viola) l’abilitazione per poter allenare squadre di ogni tipo e categoria. Tra i corsi a cui il tecnico della Fiorentina Primavera ha assistito di recente c’è stato anche quello che si è svolto martedì a Coverciano. Dove - racconta La Nazione - l’insegnante d’eccezione è stato l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Una lezione che per due ore ha riguardato molti aspetti della sfera di competenza di un tecnico: dalla tattica fino alla gestione del gruppo, passando per le doti comunicative. Quello tra Aquilani e Spalletti è sempre stato un rapporto speciale: in tutto 109 le presenze collezionate dall’ex giocatore sotto la guida del mister di Certaldo, nel corso della sua avventura alla Roma.