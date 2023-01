Aquilani, il Principino di coppe. La prossima è la stagione del salto?

In questi giorni il protagonista in casa Fiorentina è Alberto Aquilani, tecnico della Primavera, vittoriosa contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Quando si vincono - si legge sul Corriere Fiorentino - cinque trofei Primavera in due anni e mezzo, qualcosa vorrà dire. E non è (solo) questione di coppe portate in bacheca. Certo, quelle contano, ma per un tecnico del settore giovanile la vera vittoria è (o dovrebbe essere) riuscire a guidare i ragazzi nel passaggio in prima squadra. E allora è giusto pensare a Bianco e Distefano. Il primo ormai in pianta è ormai nelle rotazioni del mister ed è vero, non ha giocato moltissimo (tre presenze da subentrato per un totale di 70’ in Conference League e tre presenze, di cui due consecutive da titolare contro Monza e Sassuolo, per complessivi 112’, in serie A) ma quanto basta per dimostrare di poterci stare. Il secondo, più indietro nel processo di maturazione, è riuscito comunque a giocare 31’ nell’ultima gara del girone di Conference, contro l’Rfs Riga. Tra i ragazzi più interessanti, da citare anche Amatucci (gran gol su punizione in finale) e il terzino Favasuli, entrambi spesso aggregati alla prima squadra. Nel giro di un paio di stagioni insomma, dalle mani di Aquilani sono già usciti ragazzi che hanno già mosso i loro primi passi nel calcio dei grandi.